Mardi, les Phoenix Suns ont libéré Tyler Johnson. L'ancien arrière du Miami Heat a eu du mal à justifier son contrat de 4 ans et 50 millions de dollars depuis son éclosion et le voilà donc sur le marché. Son profil de scoreur en sortie de banc ne laisserait toutefois pas insensible deux des meilleures équipes de la ligue. Selon Sports Illustrated, les Los Angeles Lakers et les Los Angeles Clippers commencent déjà à se tirer la bourre sur ce dossier. Les deux équipes, particulièrement les Lakers, qui l'avaient courtisé comme un prince, ont été éconduites par Darren Collison, finalement pas décidé à sortir de sa retraite.

Tyler Johnson, tradé à Phoenix en échange de Ryan Anderson il y a tout juste un an, n'a disputé que 31 matches sous les couleurs des Suns, pour 5.7 points de moyenne en 16 minutes.

Les stats de Tyler Johnson en 2019-2020