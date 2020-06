Actuellement 12èmes de la Conférence Ouest, les San Antonio Spurs vont devoir réaliser une fin de saison canon pour avoir une petite chance de décrocher les Playoffs. La franchise texane accuse un retard de 5 victoires sur les Memphis Grizzlies, 8èmes. Mais seulement de 2 sur les Portland Trail Blazers, 9èmes. Un élément qui laisse donc de l'espoir aux Spurs en vue d'une éventuelle série qualificative entre le 8ème et le 9ème. Malheureusement pour eux, les chances des Spurs ont été cependant considérablement réduites avec l'annonce du forfait de LaMarcus Aldridge. Récemment opéré de l'épaule, LMA va ainsi laisser un immense vide à l'intérieur. Pour limiter les dégâts, San Antonio a trouvé un accord avec Tyler Zeller. Un transfert annoncé par le journaliste de The Athletic Shams Charania.

Sources: Spurs are signing center Tyler Zeller for the remainder of the season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 24, 2020