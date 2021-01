Tyrese Haliburton a pris cher contre Damian Lillard et il s’en souviendra

Tyrese Haliburton est l'un des rookies les plus satisfaisants de ce début de saison en NBA. S'il sort du banc avec les Sacramento Kings, l'ancien joueur d'Iowa State a la totale confiance de Luke Walton et affiche un niveau de jeu et une maturité très, très intéressants. Malgré ce bon démarrage, Haliburton a comme tout rookie qui se respecte eu droit à un baptême du feu avec un moment où il s'est senti un peu dépassé par la situation.

Le fautif ? Un certain Damian Lillard, auquel Tyrese Haliburton a été directement confronté lors d'une rencontre entre les Kings et les Blazers. Et disons que ça ne s'est pas forcément très bien passé pour lui...

"On a joué contre Portland, ils nous ont battu salement et on a dû rejouer contre eux après. On m'a dit qu'il fallait commencer à aller sur lui quand il était à 12 mètres du panier. Sauf qu'il a shooté quasiment du milieu de terrain... J'ai dit au coach : Je sais ce que vous m'avez dit, mais il vient de shooter de 15 mètres. Je ne sais pas ce que vous attendez de moi !", a raconté Haliburton lors de son passage dans le podcast de JJ Redick, "The Old Man and the Three".

Damian Lillard, il était l'heure de s'énerver !

Tyrese Haliburton a effectivement vu de très près de quoi était capable Damian Lillard. Le meneur de Portland a collé 40 points et 13 passes dans les dents des Kings le 14 janvier dernier. Même si le rookie n'est pas le seul à avoir pris le bouillon, il a compris pourquoi "Dame" était l'un des joueurs les plus compliqués à affronter en vis à vis dans toute la NBA.

Avec la blessure de CJ McCollum, on risque d'ailleurs de voir Lillard activer le beast mode assez rapidement. Mieux vaudra éviter de lui envoyer des rookies pour défendre sur lui, seul ou à deux. Mentalement, c'est le genre de choses qui peut briser un homme...