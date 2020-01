Tyronn Lue très amer sur son licenciement des Cleveland Cavaliers

Malgré les critiques, Tyronn Lue pensait avoir gagné le respect aux Cleveland Cavaliers. Champion NBA en 2016 à la tête de cette franchise, le coach se voyait bénéficier d'un certain crédit lors de la période de reconstruction. Mais après 6 défaites consécutives pour débuter l'exercice 2018-2019, l'homme de 42 ans a été licencié. Désormais assistant aux Los Angeles Clippers, l'ancien joueur des Los Angeles Lakers n'a pas caché son amertume par rapport à la fin de son aventure dans l'Ohio. 15 mois plus tard, Lue n'a toujours pas digéré ce débarquement express...

"Je ne pense pas que ça aurait dû arriver. Quand c'est arrivé, ça a mis les choses en perspective pour moi. Il faut continuer à bosser, c'est un business, il faut le comprendre. C'était dur. Gagner le premier titre de l'histoire de Cleveland, faire les Finales les deux années suivantes et être viré au bout de six matches, c'est dur à avaler et j'ai dû gérer ça. On ne voit pas une telle chose très souvent. Un coach qui se qualifie trois fois de suite pour les Finales NBA, remporte un titre et se fait virer... On n'a probablement jamais vu ça", a déploré Tyronn Lue pour The Athletic.

Déjà contesté lors des bonnes périodes des Cavs, Tyronn Lue n'a pas résisté au départ de LeBron James. Sans le King, le coach n'était visiblement pas à la hauteur pour les dirigeants de Cleveland...