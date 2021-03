Clippers : La tactique culotée et payante de Tyronn Lue pour mener un comeback héroïque

Tyronn Lue voulait envoyer un message. Le coach en avait marre de voir ses joueurs des Los Angeles Clippers mollassons se faire balader par les Atlanta Hawks. Son équipe comptait jusqu’à 22 points de retard et l’écart était encore de 16 longueurs au moment de rentrer au vestiaire en première mi-temps. Alors il a pris une décision radicale : sortir tous ses titulaires et lancer les remplaçants après la pause. Même Paul George. Même Kawhi Leonard. Tous. Histoire de créer un électrochoc.

La stratégie était à double tranchant. Les réservistes habituels auraient très bien pu prendre l’eau contre des Trae Young et compagnie, en pleine confiance et lancés sur huit victoires de suite avant le match de la nuit. Mais les porteurs d’eau des Clippers, pas forcément les plus redoutables de la ligue sur le papier, ont pris leur rôle à cœur. Beaucoup plus déterminés et agressifs, ils ont finalement remis leur équipe sur les bons rails.

Avec un excellent Luke Kennard, qui a converti tous ses tirs : 8 sur 8 avec un 4 sur 4 derrière l’arc pour 20 points inscrits. Terrance Mann, auteur de 21 points dont 11 dans le quatrième quart temps, a lui aussi été l’un des moteurs de la victoire.

« Je pense que l’on s’est rendu compte depuis quelques matches que ça marche bien quand on joue avec beaucoup d’énergie. Quand on se bat et que l’on fait preuve de caractère », confie Mann.

C’est malheureusement souvent ce qui manque à cette formation des Clippers absolument monstrueuse sur le papier. Du caractère. Et c’est exactement ce qu’ont apporté les remplaçants hier soir. Parce qu’une fois revenus en jeu, les titulaires se sont mis à suivre le rythme. Notamment Kawhi Leonard, qui termine avec 25 points, 7 rebonds et 5 passes. Les Angelenos ont eux bouclé la rencontre sur un 50-20 pour l’emporter 119 à 110. Une victoire qui leur servira peut-être de déclic… en tout cas, chapeau à Tyronn Lue pour avoir osé cette stratégie.

