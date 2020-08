Un ancien All-Star comme nouvelle doublure de Stephen Curry ?

All-Star il y a encore trois ans, Isaiah Thomas erre de franchise en franchise depuis. Cleveland, Los Angeles, Denver, Washington... et le voilà à nouveau sur le marché. Sans contrat. Et à la recherche d'une nouvelle équipe. Si possible compétitive. Le meneur de 31 ans a même ciblé une destination préférentielle. Les Golden State Warriors. Il est vraiment prêt à y aller pour sortir du banc et jouer les doublures de Stephen Curry.

Just know I can help alil bit https://t.co/HiHY41kDwx — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) August 17, 2020

Meilleur marqueur des Boston Celtics avec 29 points par match en 2017, Isaiah Thomas est redevenu un remplaçant. Un joker offensif capable de planter des points en sortie de banc. Un profil qui peut intéresser les Warriors, qui rêvent de reconquérir le titre en 2021. Il a l'expérience et le talent. Il lui manque juste une chance... en supposant que son corps suive. Des pépins physiques ont précipité sa chute, à commencer par une blessure tenace à la hanche.

Mais IT tournait quand même à 12,2 points et 3,7 passes de moyenne lors de son passage récent aux Wizards. Il sera peut-être l'un des joueurs choisis par Golden State pour reconstruire l'effectif.