Dans un mois, le marché des trades fermera ses portes. Les équipes vont donc sérieusement se pencher sur certains dossiers afin d'améliorer leur effectif. Ou se débarrasser d'encombrants contrats comme Blake Griffin. Parmi les éléments les plus courtisés sur le marché, PJ Tucker, free agent en juillet, ne devrait plus porter le maillot de Houston après le 25 mars. Ou après cet été.

Le "3 and D" des Rockets s'est plaint à plusieurs reprises du manque de considération de sa franchise. Leurs chemins devraient donc se séparer. Pour Houston, l'idée est de trouver une certaine contrepartie pour leur joueur qui garde une certaine cote sur le marché.

Dernièrement, on avait cité quatre équipes susceptibles de monter un trade pour faire venir PJ Tucker. Et selon Adrian Wojnarowski, les Lakers multiplient les coups de fil pour acquérir l'ancien des Raptors et des Suns. De quoi apporter des muscles en défense et de l'adresse dans les corners. Une potentielle prise de choix pour le champion en titre qui a encore deux places vacantes dans son roster.

Sur le dossier, les Lakers ne sont pas seuls mais ont, sur le papier, les meilleurs atouts pour intéresser Houston. Miami également, eux qui ont un oeil sur Tucker depuis longtemps. Les Bucks et les Nets sont toujours en course.