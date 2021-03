Un commentateur traite des joueuses de « nègres » et met ça sur le compte de son diabète

Le contexte n'est pas celui d'un match sur antenne nationale, mais les propos n'en sont pas moins désolants et dévastateurs. Vendredi, lors d'un match de lycée dans l'Oklahoma entre les équipes de Norman High School and Midwest City, l'un des commentateurs du match a eu deux mauvaises idées. La première : penser que son micro était coupé au moment de l'hymne national. La deuxième : être un p***** de raciste doublé d'un lâche.

Alors que les joueuses de l'une des deux équipes avaient décidé de mettre un genou à terre au moment où retentirait le "Star Spangled Banner" pour protester contre le racisme et la discrimination aux Etats-Unis, Matt Rowan, ancien pasteur de son état, s'est cru dans son salon et... dans un monde où des paroles de ce genre sont acceptables.

"Fuck them. I hope they lose. C’mon Midwest City. They’re gonna kneel like that ? Hell no, fucking niggers.”

Ce qui en VF et sans filtre donne : "Qu'elles aillent se faire foutre. J'espère qu'elles vont perdre. Allez Midwest City. Elles vont vraiment s'agenouiller comme ça ? Mais non, bon sang, putain de nègres".

Le plus fort, c'est que dans sa lettre d'excuses, où il a évidemment indiqué qu'il ne se considérait pas comme raciste et demandait pardon aux familles des joueuses, mais aussi à la sienne et à ses amis, Rowan a trouvé le moyen de mettre ce scandaleux craquage sur le compte... de son diabète.

"Je souffre d'un diabète de type 1 et mon taux de sucre s'est emballé pendant le match. Cela n'excuse pas mes remarques, mais il n'est pas inhabituel que dans ce contexte je devienne incohérent et me mette à dire des choses inappropriées et blessantes. Je pense que je n'aurais jamais dit ça si je n'avais pas eu ce problème".

When you forget to cut your mic off and call kneeling high school players "f--king ni--ers" SMH.pic.twitter.com/IcFp5TTYcy — BLACK ADAM SCHEFTER (@B1ackSchefter) March 12, 2021

Malheureusement, il y a sans doute beaucoup d'Américains, dans le monde du sport ou non, qui dissimulent leurs pensées nauséabondes à ce sujet lorsqu'ils se trouvent en public et lâchent les chevaux en privé...