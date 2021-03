Un fan des Knicks éjecté de la salle, change rien James Dolan…

Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas entendu parler de James Dolan. Et comme par hasard, les New York Knicks font leur saison la plus intéressante depuis un paquet d’années. Mais ce n’était qu’une question de temps avant que le proprio le plus détestable/déstesté de la ligue refasse des siennes.

C’était mardi soir, lors de la rencontre face aux Washington Wizards. Un match qu’un fan des Knicks n’a pu voir que 5 minutes avant d’être dégagé de la salle. Il avait commis le péché suprême, porter un t-shirt sur lequel était écrit « Ban Dolan ».

On le sait, cet artiste de légende aux fréquentations irréprochables qu’est Dolan n’aime pas être critiqué ou contredit en son royaume. Son clash avec Charles Oakley n’a plus besoin d’être présenté. Mais il s’est aussi mis à dos d’autres personnalités très importantes des Knicks, comme Patrick Ewing récemment ou le mythique fan Spike Lee.

Patrick Ewing, encore une légende des Knicks à qui James Dolan manque de respect

Et s’il peut s’en prendre aux icônes, autant dire qu’il est tout à fait capable d’en faire autant avec des fans lambdas de l’équipe. Il avait ainsi banni en 2019 un fan qui lui avait dit de vendre les Knicks. Et voilà donc qu’il remet le couvert :

Apologies for the delayed reply, was on the train 😩 this is the shirt in question 😕 pic.twitter.com/ubwVzzkvdI

— ロドニー (@djnessnyc) March 24, 2021