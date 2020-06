Les Warriors n'iront pas à Orlando. Après cinq finales consécutives, cette saison a tout simplement été catastrophique pour les troupes de Steve Kerr. On s'attendait à du moins bien avec les départs de Kevin Durant et plusieurs cadres historiques. Mais quand Stephen Curry a rejoint Klay Thompson à l'infirmerie, la descente aux enfers a été amorcée. Résultat, une dernière place et un record historique. Jamais un finaliste n'avait été éliminé aussi rapidement de la course au playoffs l'année suivante.

Dans ce marasme total, il faudra cependant retenir certaines choses intéressantes. Les Warriors choisiront dans le top 5 de la prochaine Draft. Ils ont même le plus gros pourcentage de chances de tirer le first pick. Un choix qui pourra également servir de monnaie d'échange. Andrew Wiggins a rejoint la Baie et son apport pourrait être très bénéfique autour des Splash Bro. Enfin, les stars Draymond Green, Klay Thompson et Stephen Curry ont pu recharger les batteries après cinq exercices physiquement et mentalement usants.

Autre petite satisfaction, les performances du rookie Eric Paschall. L'intérieur a parfaitement saisi sa chance durant cette période de transition. Son rôle en provenance du banc la saison prochaine sera à suivre. Surtout qu'il a désormais fait plus ample connaissance avec son leader. Même s'il n'a joué que cinq rencontres avec Stephen Curry, Eric Paschall a eu le temps de prendre conscience qu'il pouvait être compliqué de jouer avec un double MVP.

"Il n'arrête pas de bouger", dit-il. "C'est même un peu fou, comme si tu le voyais en mouvement encore et encore. C'est perturbant parce que tu n'es pas habitué à ça, surtout quand tu es rookie. Mais à force de jouer avec lui, tu commence à comprendre où il va. J'ai l'impression que j'ai fini par comprendre et voir ce que c'est de jouer avec lui et c'est très fun."

Chaque star a ses spécificités. Il faut un temps d'adaptation pour jouer à leurs côtés, encore plus pour un jeune débutant. Savoir où se placer, quand attendre la balle. Tout ça s'apprend. Et encore, jouer avec Stephen Curry doit être plus simple qu'avec certains qui aiment un peu trop tripoter la gonfle.