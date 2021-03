Space Jam : New Legacy, la suite de l'iconique Space Jam, débarque au cinéma l'été prochain. LeBron James l'a clairement indiqué, le film sera dans son époque et aura une teneur "woke". La Warner et le réalisateur du film ont décidé de purement et simplement retirer du cast l'un des personnages présents lors du premier opus en 1996 : Pépé le Putois.

Ce n'est pas un move anti-français, rassurez-vous. Simplement, le passif du putois des Looney Tunes n'est pas franchement adapté à 2021. Par le passé, le personnage a souvent été montré avec des comportements problématiques envers la gent féminine. Si à l'époque ça ne choquait pas grand monde, les scènes n'ont pas bien vieilli.

Charles M. Blow, le journaliste du New York Times, l'explique assez bien.

RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see.

1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will.

2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her

3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR

— Charles M. Blow (@CharlesMBlow) March 6, 2021