UNE AIR JORDAN 6 EN MODE « WHAT’S UP DOC ? »

La Jordan 6 fait beaucoup parler cette semaine. Après avoir révélé que le coloris "Carmine" allait être réédité en février 2021, Jordan Brand balance une autre version qui va sortir dans quelques jours.

Une sorte de retour vers le futur, puisque la silhouette portée par Michael Jordan lors de la conquête de son premier titre NBA va se caler sur le coloris de la toute première... Jordan 7.

En effet de 1988 à 1991, Nike a confié les rênes de ses publicités à un certain Spike Lee, qui inventera le mythique duo MJ / Mars Blackmon. En 1992, changement radical de cap, puisque Spike laisse la place à un lapin aux très grandes oreilles dénommé Bugs Bunny. La toute première Jordan 7 sera rouge et crême, avec des couleurs vives sur des imprimés africains qui prendront toute la languette et la semelle.

C'est donc ce colorway qui va se coller sur la 6, mêlant cuir épais et cuir suédé, avec la languette en cahoutchouc transparente agrémentée de vert jaune rouge, tout comme le coup de pied en nylon, le lace lock et la semelle.

A noter également deux détails bien mignons : tout d'abord la petite touche de violet sur les Jumpmans du talon et de l'outsole, histoire de mettre encore un peu plus de folie dans ce vrai patchwork. Puis cette box incroyable avec une immense carotte dessus en mode "What's Up Doc ?".

Une excellente idée donc, parfaitement calibrée pour l'été, et qui verra le jour le 5 juin prochain. Don't sleep !

