Dans un monde parfait, les sneakerheads pourraient s'offrir tous les modèles qui leur plaisent (lol) et même attraper les éditions les plus limitées (double lol).

Dans ce même monde parfait, les équipementiers pourraient aussi sortir en release globale les modèles PE, surtout ceux destinés aux universités US. Celle de Caroline du Nord si chère à Michael Jordan offre à son équipe de Foot US une Jordan 5 incroyable, qui va faire écho aux Jordan 1 et 4 prévues dans les semaines à venir pour les "festivités" du All Star game (que de lol dans cet article).

Le modèle est entièrement bleu clair, avec une languette en nubuck bleu obsidian sur laquelle le logo UNC trône fièrement, cousu de fil blanc.

Mais ce qui nous a retourné le cerveau, c'est ce mini elephant print qui recouvre tout le pied, posé sur une semelle blanche. Pour ne rien gâcher, le Nike Air est placé sur le talon pour donner un vrai côté OG à l'ensemble, et le lacelock est lui aussi 100% Tar Heels.

Bien entendu aucune sortie ne se fera pour le commun des mortels, mais espérons que cela donne de belles idées à Jordan Brand pour l'avenir comme cela avait été le cas sur la release du coloris Oregon également de la Jordan 5.

Les Images de la Air Jordan 5 PE UNC