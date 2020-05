Il s'agit tout simplement de la plus grosse vente d'une sneaker dans l'histoire. Cette Jordan 1 avait été portée par Michael Jordan en 84-85...

437,500 dollars. C'était le précédent record établi pour la vente d'une sneaker, en l'occurence la Nike Moon Shoes (un prototype établi par l'Université d'Oregon pour les JO de 1972). Il avait été établi en juillet 2019. C'est désormais de l'histoire ancienne puisque cette somme astronomique a été dépassée par une paire de Jordan 1.

Pas n'importe laquelle puisqu'elle ont été portées par Son Altesse en personne lors de saison rookie, en 1984-85. Jordy Geller, l'homme qui a les a mises aux enchères explique que c'était tout simplement "le bon moment" pour les vendre. Avec le carton planétaire de The Last Dance, la série documentaire sur les Bulls de 1998 (et sur la carrière de Michael Jordan), difficile de contredire ce célèbre collectionneur.

Si Geller ne dit pas combien il a acheté ces Jordan 1 à l'époque, on sait en revanche à quel prix elles sont parties. L'acheteur a déboursé 560,000 dollars pour parvenir à s'offrir ces chaussures iconiques. Avec plus de 100 000 dollars supplémentaires par rapport aux Nike Moon Shoes, il s'agit du nouveau record mondial. L'identité du nouveau propriétaire de ces Jordan 1 n'a pas été révélée.