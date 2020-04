Fahad Saleem, 18 ans, était à l'école quand l'un de ses voisins lui a appris par Facetime que que sa maison était en feu. Le jeune homme s'est alors précipité hors de l'établissement scolaire pour essayer de sauver ce qu'il pouvait. Il a bravé les flammes - attention, à ne pas reproduire chez soi - pour retrouver sa chambre dévastée. Toutes ses affaires ont brûlé. Toutes ? Presque. Un maillot de Kyrie Irving a survécu à l'incendie. Son jersey de Spencer Dinwiddie, en revanche, a bel et bien été réduit en cendres.

"C'était fou, je n'arrivais pas à y croire. Les pompiers pensaient que j'étais blessé alors que j'étais juste choqué que mon maillot soit encore entier", raconte le fan des Brooklyn Nets.

L'adolescent s'est rendu à un match de sa franchise favorite quelques jours plus tard. Le staff des Nets l'a alors approché et Spencer Dinwiddie lui a signé un tout nouveau maillot. L'organisation a aussi récupéré le maillot miracle pour l'envoyer à Kyrie Irving, absent du Barclays Center ce soir-là. Le meneur All-Star l'a alors dédicacé avant de le rendre à son propriétaire. Connaissant 'Uncle Drew', on imagine qu'il a probablement du voir une bonne cinquantaine de signes du destin dans ce jersey qui a miraculeusement survécu à l'épreuve du feu !

A Kyrie Irving jersey was the only thing remaining after Nets diehard fan Fahad Saleem’s home caught fire. @KyrieIrving heard about it and signed the jersey: "With peace and love, we all can heal from life's unexpected events.”

(via @RocNationSports) pic.twitter.com/Brhy726fmu

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 3, 2020