Une vente aux enchères complètement folle et 100% Kobe

L’entrée de Kobe Bryant au Hall Of Fame sera une émotion de plus en cette année bien pourrie, et une nouvelle glorieuse ligne sur un palmarès qui ne l’est pas moins.

Pour honorer à la fois sa mémoire et ce moment unique, le site d’enchères américain Goldin présente un incroyable catalogue d’objets à la gloire du Black Mamba.

Maillots, tshirts, ballons, le tout bien sur avec la signature de Kobe. Certaines choses nous ont malgré tout complètement retourné : la feuille de stats de son match à 81 points contre les Raptors, une bague de champion NBA qui appartenait à sa mère (avec une enchère posée à 20.000 dollars…), et une folle série de sneakers.

Des kicks qui ont toutes été portées en match, pour certaines durant l’année de son dernier titre remporté en 2010 : Kobe 5, Kobe 1 Prelude.

Et que dire de cette Adidas Kobe 1 du game 5 des finales 2001 ?

Si le confinement vous a permis de faire quelques économies sur vos dépenses compulsives, allez vous lâcher sur ce catalogue de rêve et tenez nous au courant si vous avez mis la main sur quelque chose. Vous avez jusqu’au 6 mai pour suivre les préceptes de Kobe et réaliser vos rêves les plus fous.