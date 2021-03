Premier, le Jazz se renforce avec un intérieur fuyant

Le Utah Jazz veut partir à la conquête du titre. La franchise de Salt Lake City occupe la première place de la Conférence Ouest mais elle ne rate aucune occasion d’approfondir son effectif. Les dirigeants ont donc signé une première recrue de mi-saison hier. Ersan Ilyasova va débarquer au sein du groupe de Quin Snyder.

Free agent forward Ersan Ilyasova is signing a deal with the Utah Jazz for the rest of the season, sources tell ESPN. He's currently completing Covid testing protocol before he's cleared to sign his deal.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 9, 2021