Le Jazz garde Jordan Clarkson et fait revenir un ancien cadre

Le Jazz ne voulait absolument pas perdre Jordan Clarkson. Les négociations sont donc allées assez vite avec Rich Paul, l’agent de l’ancien joueur des Los Angeles Lakers. Et à l’arrivée, un nouveau contrat de quatre ans pour le combo guard. Et surtout 52 millions de dollars.

Jazz were determined to re-sign Clarkson after his trade from Cleveland last season. He became an elite bench scorer for Quin Snyder: 15.6 PPG in 42 games. https://t.co/E3UNSrUzIy

