Oubliez les haters, Steve Kerr croit vraiment aux chances du Jazz

Steve Kerr trouve que le Utah Jazz pratique un très bon basket et il imagine la franchise capable de se hisser dans la course au titre.

Shaquille O’Neal s’est distingué d’une triste manière la semaine dernière en confiant à Donovan Mitchell qu’il ne le voyait pas passer un cap supplémentaire lors de l’interview d’après match du jeune joueur du Utah Jazz. Alors, qu’il le pense, pourquoi pas, c’est son droit et il y a matière à débat. Nous ne sommes pas non plus vraiment convaincus que l’arrière puisse un jour devenir l’un des cinq meilleurs joueurs du monde par exemple.

Donovan Mitchell, Docteur croqueur et Mr. Clutch

Le problème, c’est le timing. Shaq a fait son intervention alors que Mitchell venait de planter 36 points et la franchise de Salt Lake City décrochait une nouvelle victoire. Le commentaire de la légende NBA était carrément inutile à ce moment-là. Même gênant.

Mais bref. Depuis, un débat anime la toile sur les vraies chances du Jazz d’aller au bout. Pour beaucoup, O’Neal a raison et l’équipe de Salt Lake City, lancée sur 7 victoires de suite, va s’éteindre en playoffs. Steve Kerr, lui, pense le contraire.

« Utah est une équipe de vétéran. Ils essayent de gagner un titre et je pense qu’ils sont capables de le faire. Quand je les regarde jouer et que je vois où nous [les Golden State Warriors] en sommes, c’est le jour et la nuit. Ils en sont là où nous étions il y a trois ou quatre ans. »

Il y a quatre ans, les Warriors gagnaient 73 matches et échouaient en finales alors qu’ils étaient les champions en titre. Difficile d’imaginer le même futur pour le Jazz. On reste un peu sceptiques sur leur capacité à aller au bout. Mais c’est vraiment une formation plaisante à suivre.