Une stat qui explique pourquoi le Jazz est aussi chaud en ce moment

Le Utah Jazz reste sur six victoires consécutives et fait preuve d'une réussite affolante à trois-points depuis le début de la saison.

Petite devinette. Quelle est l’équipe la plus bouillante en NBA actuellement ? Indice, il ne s’agit ni des Los Angeles Clippers (très chauds), ni des Brooklyn Nets (très pimpants), ni des Los Angeles Lakers (très LeBron James). Mais bien du Utah Jazz. La franchise de Salt Lake City reste sur six victoires de suite, la plus belle série actuelle. Et elle dispose ainsi du troisième meilleur bilan du championnat avec dix victoires en quatorze matches.

Ce n’est pas complètement une surprise. Après tout, les Mormons s’inscrivent parmi les formations les plus talentueuses et sérieuses de la ligue depuis plusieurs saisons. Mais de là à imaginer un départ aussi canon ? Ce qui explique ce succès, c’est aussi l’adresse infernale des joueurs de Quin Snyder depuis la reprise. Ils sont ON FIRE de loin.

Ils viennent de battre un record. Un record anodin certes, mais record tout de même. Le Jazz a déjà sorti cinq matches ou plus avec au moins 20 paniers à trois-points inscrits. Et c’est du jamais vu. Une équipe n’avait même jamais atteint la barre des cinq performances de la sorte au bout de… 20 rencontres. Ils l’ont fait en 14 manches.

Utah est l’une des trois équipes qui tente le plus sa chance à trois-points, 41 en moyenne par soir. Et c’est celle qui en met le plus : 16 (40% de réussite !). Les canonniers du Jazz sont en pleine bourre. Ils sont cinq à taper la barre des 40% à trois-points ! Royce O’Neale (45), Jordan Clarkson (43), Miye Oni (41), Joe Ingles (41) et Mike Conley (41). Sans oublier Bojan Bogdanovic et Donovan Mitchell qui pointent à 38 chacun.

La franchise a même battu son record avec 25 paniers à trois-points inscrits contre les Milwaukee Bucks. Maintenant, il faudra justement voir comment l’équipe se comporte et quels sont ses résultats quand l’adresse extérieure baissera… si seulement elle finit par baisser.

