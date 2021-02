VDM : Il perd un game 7 des Finales au buzzer sur une prière de Jordan Clarkson

Difficile de faire défaite plus sale et rageante que celle-là sur NBA2K21. Vous avez déjà vécu un truc comme ça ?

On a tous connu des expériences frustrantes avec des jeux vidéo. Qui n'a pas eu envie d'exploser sa manette après un bug du jeu, un move complètement cheaté de l'IA ou un but pourri et complètement chattard encaissé face au plus énervant de ses potes ? Un internaute a partagé au monde le moment traumatisant qu'il a vécu récemment sur NBA2K21.

Alors qu'il disputait un game 7 des Finales avec les Philadelphie Sixers contre le Utah Jazz, sans doute après une bonne centaine d'heures de jeu, ce gamer a vu tous ses efforts anéantis à la dernière seconde. A 2 secondes de la fin, Joel Embiid venait pourtant de marquer ce qui semblait être le panier du titre, pour prendre un point d'avance au tableau d'affichage.

C'est là que Jordan Clarkson, l'homme, la légende, a shooté depuis l'autre bout du terrain pour inscrire un panier complètement miraculeux et sacrer virtuellement la franchise de Salt Lake City.

This just happened to me in game 7 of the NBA Finals with the Sixers............. pic.twitter.com/XjVmcwwxSd — louis vuitton don (@LVD____) February 22, 2021

"Louis Vuitton Don" a pris tout ça avec beaucoup de philosophie et de sag... Non, on plaisante. Il a immédiatement tweeté :

"Je vais supprimer ce putain de jeu".

Le plan de jeu des Nets avec James Harden révélé sur NBA2K : ça va être beau...ou pas