Victime du dunk de l’année, Yuta Watanabe assume et certains devraient s’en inspirer

Parmi les images marquantes de cette première partie de saison en NBA, il y a le poster d'Anthony Edwards sur Yuta Watanabe. Le rookie des Minnesota Timberwolves a marqué les esprits en envoyant une praline monumentale sur la truffe du Japonais des Toronto Raptors. Comme on dit souvent, il est impossible de se retrouver du mauvais côté d'une action iconique comme celle-là si on n'essaye pas de défendre. Là est le mérite de Watanabe, qui est revenu sur cette séquence avec aplomb cette semaine lors d'un passage devant les médias locaux. On a beaucoup aimé sa réponse.

"Quand tu te fais dunker dessus comme ça, les gens se moquent souvent de toi. Tu deviens une blague. Mais même si je risquais de devenir célèbre pour quelque chose de négatif, ne pas aller au contre n'a jamais été une option pour moi. Mon seul regret dans cette histoire, c'est que j'ai fait faute. Si je devais refaire cette action, j'essaierais encore de le contrer. Beaucoup de joueurs aujourd'hui savent que si tu te fais dunker dessus, ça devient viral sur Internet. Du coup, ils essaient d'éviter ces situations. Je pense que si je n'essayais de pas de contrer des dunks comme celui-là et que je laissais le joueur marquer, je ne mériterais pas la moindre minute de jeu en NBA. Si on me donnait 100 opportunités de contrer un dunk et que j'avais la possibilité d'en contrer seulement un seul, je le ferais".

Yuta Watanabe n'a pas un énorme temps de jeu cette saison avec les Raptors - 11 minutes par match - mais son implication et son intensité sont indéniables à chaque fois. Les statistiques sur la vitesse de course moyenne montrent ainsi que le Japonais est l'un des joueurs les plus véloces de toute la NBA. Nick Nurse aime sa combativité et sa mentalité. On devrait donc le voir continuer à faire des bouts de matches jusqu'à la fin de la saison. Avec pourquoi pas un contre sur un dunk d'Anthony Edwards la prochaine fois qu'il croisera le chemin des Wolves...

