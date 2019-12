Victor Oladipo ronge son frein, retour au plus tard dans un mois ?

Les Indiana Pacers s'en sortent très correctement sans Victor Oladipo. Leurs ambitions seront néanmoins bien plus élevées lorsqu'ils auront récupéré le seul All-Star de leur effectif. Victime d'une rupture du tendon du quadriceps il y a presque un an, l'arrière de 27 ans prend son mal en patience depuis le début de la saison. On sait a priori enfin quand on pourra voir l'ancien joueur du Magic en action. Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, Victor Oladipo et les Pacers visent un comeback début février au plus tard. Il y a même la possibilité, si son corps répond bien à des charges de travail plus intenses, que le MIP 2018 soit de retour à la fin du mois de janvier.

Il y a quelques semaines, les Pacers avaient envoyé Oladipo en G-League pour lui permettre de reprendre l'entraînement collectif sans pression. Celui qui était le meilleur marqueur de l'équipe la saison dernière avec 19.2 points de moyenne semble prêt à revenir pour la mi-saison, avec l'objectif d'aider son équipe à décrocher l'avantage du terrain en playoffs. Pour l'heure, Indiana pointe au cinquième rang de la Conférence Est avec 21 victoires et 10 défaites.

Les stats de Victor Oladipo en 2018-2019