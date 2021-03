Vincent Poirier ne sera pas conservé par les New York Knicks

UPDATE : Vincent Poirier est risque d'être bien déçu. Le Français avait commencé à poster des photos sur Twitter de lui en compagnie de Frank Ntilikina. Histoire de montrer sa joie de rejoindre son compatriote aux New York Knicks. Une joie de courte durée puisque les deux Frenchies n'évolueront pas ensemble.

L'insider Adrian Wojnarowski a en effet annoncé que les Knicks ne conserveraient pas l'ancien intérieur des Philadelphia Sixers. A peine arrivé dans le cadre du deal à trois équipes ayant envoyé George Hill à Philly, le voici coupé.

The Knicks are planning to waive 7-footer Vincent Poirier, who arrived from Sixers in the three-team deal with Oklahoma City, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021