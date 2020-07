La Air Jordan 5 continue de fêter comme il se doit son 30ème anniversaire, en allant puiser dans son catalogue de coloris OG et iconiques. Après la très réussie version Top 3, voici maintenant une nouvelle utilisation du concept "Grape" si cher à Will Smith et aux fans du "Fresh Prince Of Bel Air".

Terminée la simple languette violette, ici c'est tout l'upper qui en est recouvert, sur du nubuck bien épais comme on l'aime. La languette est en cuir 3M noir qui vous permettra de briller sous les flashes, assorti au Jumpman du talon et au col.

Le coloris Aqua est posé sur le Jumpman principal, le lacelock et les petites ailes latérales. Le tout posé sur une semelle icy.

Inédite et bien pensée, cette Jojo sort le 7 juillet. Don't sleep !

Les images de la Air Jordan 5 Alternate Grape