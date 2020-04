On ne peut plus nier aujourd’hui que Stephen Curry a bel et bien révolutionné le basket et en a même redéfini la géométrie. Désormais, il n’est même plus étonnant de voir des joueurs tirer à trois-points en surnombre et en première intention ou bien shooter directement du logo. Steve Kerr était aux premières loges pour voir Curry monter en puissance et prendre confiance dans ses capacités absurdes.

Si Stephen Curry avait commencé à prendre son envol sous la houlette de Mark Jackson, c’est bien avec Kerr qu’il a pu exploiter à fond ses capacités pour faire des Golden State Warriors une incroyable machine offensive. Malgré tout, quand on demande à Steve Kerr quel est le tir le plus incroyable qu’il ait vu Curry rentrer, il ne pense ni à un shoot en match, ni à un tir à l’entraînement… mais à l’échauffement.

« C’est probablement celui qu’il a rentré à l’échauffement il y a quelques années », a-t-il expliqué à l’émission de radio 95.7 The Game.

« La fois où il a balancé la balle jusqu’au plafond de la salle et qu’il est retombé dans le panier. C’est quasiment impossible de réussir un truc pareil, mais quelqu’un devait y parvenir, ça ne pouvait être que Steph. »

Steph hit the super-floater and KD was hyped 😂 pic.twitter.com/rO4qNkLTPC — Bleacher Report (@BleacherReport) November 7, 2017

Tout ce qu'on sait, nous, c'est que ça fait bien longtemps qu'on a arrêté de compter les tirs sur lesquels Stephen Curry nous a fait tomber de notre siège...

Florilège de tirs fous signés Stephen Curry

Bonus : quand il claquait un 47/50 à trois-points après l'entraînement