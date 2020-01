LeBron James et Giannis Antetokounmpo sont toujours en tête des votes pour le All Star Game au troisième pointage. Alex Caruso, lui, poursuit son ascension dans le coeur des fans

À moins d'une semaine maintenant des résultats définitifs, la NBA a publié le troisième pointage des votes pour le All Star Game. Et sauf gros retournement de situation, les deux capitaines, qui drafteront ensuite les 22 joueurs sélectionnés, seront les mêmes que l'an passé. LeBron James est ainsi toujours leader global avec plus de 4,7M de votes. Giannis Antetokounmpo n'est pas très loin avec 4,74M, mais le Grec est assuré d'être capitaine à l'Est en raison de l'écart abyssal avec son dauphin, Pascal Siakam (2,4M). Luka Doncic mais aussi Anthony Davis peuvent encore, eux, prétendre à dépasser le King, puisqu'il leur manque respectivement 150,00 et 350,000 votes.

Il y aura certes les votes des journalistes et des coaches qui compteront à 50% dans le scrutin global mais à l'Ouest, le cinq majeur semble établi. LeBron, Doncic et AD seront rejoints par Kawhi Leonard et James Harden. À l'Est, c'est déjà nettement plus flou. Outre Giannis, les votes sont plutôt serrés avec un trio Siakam-Embiid-Butler qui se tient en 400,000 votes. Il faudra donc attendre la totalité des votes pour découvrir les deux autres forwards qui starteront lors de ce All Star Game. Même chose pour les guards puisque Trae Young et Kyrie Irving mènent la danse juste devant Kemba Walker. Mais le meneur des Hawks, malgré des prestations de très haute volée, est dernier de la NBA avec ses Hawks tandis que Kyrie a été bien plus souvent blessé que sur le terrain.

Evidemment, il y a des surprises de taille, comme c'est presque la coutume chaque année. Tacko Fall et ses 21 minutes de jeu sont toujours 6e chez les "grands" à l'Est. Il a par exemple plus du double de votes par rapport à Andre Drummond ! Il est imité dans l'autre conférence par le "GOAT" de LeBron, Alex Caruso. Véritable chouchou des fans des Lakers, il profite pleinement de sa notoriété pour obtenir près de 900,000 votes. À titre de comparaison, c'est plus que Russell Westbrook, Donovan Mitchell et Devin Booker !