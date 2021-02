All-Star Game : Les joueurs veulent être pris au sérieux… mais ils votent n’importe comment

On a déjà vu souvent des joueurs se plaindre du vote des médias. Soit pour le All-Star Game, soit pour les trophées de fin de saison. Les journalistes n’y connaissent rien à en écouter certains et les pros seraient les plus à mêmes à décerner les lauréats. Peut-être. Mais comment penser que ce soit vrai quand on voit chaque années leurs votes concernant le match des étoiles ?

La NBA leur offre désormais 25% des votes. Et il arrive que les joueurs se comportent finalement exactement comme des fans : en choisissant leurs potes. Ou parfois en votant n’importe comment. Exemple avec les voix obtenues par les différents membres des Los Angeles Lakers. Derrière LeBron James et Anthony Davis, on retrouve donc… Kostas Antetokounmpo.

Here are how many votes each Lakers player received from their fellow NBA players. Kostas Antetokounmpo (10) ranked third behind LeBron and AD. pic.twitter.com/hrIxJswdhu — NBA Insider Harrison Faigen (@hmfaigen) February 19, 2021

Avec un match au compteur, huit minutes et pas le moindre panier, le petit frère de Giannis Antetokounmpo est bien loin du niveau requis. Mais il y a donc dix gars dans cette ligue qui ont pensé à le nommer. Soit parce qu’ils l’ont confondu avec son double MVP de frère. Soit parce qu’ils jouent aussi aux Lakers et tenaient à récompenser leur camarade. Mais dans les deux cas, ce n’est pas sérieux. N'allez pas croire que ça ne s'applique qu'aux Angelenos. C'est la même histoire chaque année, avec toujours des votes farfelus.

Attention, ce n’est pas grave. Mais c’est important de le rappeler à chaque fois qu’un athlète se plaint des récompenses décernées par les médias.

