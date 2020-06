Les Warriors prêts à drafter un meneur, mais ce n’est ni Ball, ni Hayes

Cela fait déjà plusieurs semaines que Steve Kerr répète que les Golden State Warriors sont déjà tournés vers la prochaine saison NBA. Avant même de savoir quelle serait la décision de la ligue concernant une éventuelle reprise. Si le championnat ira bien à son terme, ce sera sans les Californiens, bons derniers à l’Ouest et donc pas invités à se joindre aux festivités à Orlando. Leur exercice est officiellement terminé. Et avec leur classement, ils sont désormais les favoris pour hériter du premier choix de la prochaine draft.

Anthony Edwards est l’ailier pressenti pour être choisi en premier. James Wiseman et LaMelo Ball sont deux autres des principaux prospects avec Kilian Hayes notamment. Mais les Warriors sont connus pour ne pas se contenter de suivre le mouvement et les codes établis. Ils veulent aller plus en profondeur. Selon la presse de San Francisco, ils ont aussi ciblé un meneur. Mais ce n’est pas Ball ou Hayes, les deux jeunes joueurs phares sur la position.

« J’ai entendu dire que Tyrese Haliburton était leur meneur numéro 1 », précise un journaliste de San Francisco. « Si les Warriors piochent entre la deuxième et la cinquième place, ils envisageront sérieusement de prendre Haliburton. »

Déjà, soulignons le fait que le journaliste précise que cette option semble écartée sir les Warriors héritent du premier choix. Tyreke Haliburton est un meneur qui a les armes pour briller en NBA car il excelle sur pick-and-roll. Il tournait à 15,2 points, 5,9 rebonds et 6,2 passes pour sa seconde saison universitaire Iowa State.

Ce serait tout de même étonnant que les Dubs misent sur un meneur… mais sait-on jamais, Stephen Curry prend de l’âge et il revient d’une longue blessure à la main. Quel que soit le joueur retenu, il y a de toute façon de fortes chances que Golden State essaye de refourguer son pick.