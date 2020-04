Personne ne sait réellement quand la draft NBA 2020 aura lieu. Mais ce qui est sûr, c’est que quelle soit la date, les Golden State Warriors ne piocheront pas au-delà du top-5. L’avantage d’afficher le plus mauvais bilan NBA. Les Californiens sont même ceux qui ont le plus de chances de bénéficier du premier choix. Toujours un luxe, même si la promotion de prospects qui s’apprêtent à débouler chez les pros est moins chargée en talents que la précédente. Il n’y a pas nécessairement de joueurs incontournables par exemple.

La preuve, les Warriors ne sont pas intéressés par deux des jeunes basketteurs les plus cotés de la cuvée : James Wiseman et LaMelo Ball. En revanche, ils savent déjà qui prendre en cas de jackpot à la loterie. Selon la presse locale de San Francisco, les dirigeants et les coaches sont concentrés sur Anthony Edwards. Assez logique puisqu’il est considéré comme le favori pour le first pick. L’ailier scoreur peut très bien s’associer avec Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green pour former une nouvelle « Death Lineup » avec Andrew Wiggins au poste quatre. Plus fragile en défense et moins expérimenté que celle avec Harrison Barnes et Andre Iguodala, moins talentueuse que celle avec Kevin Durant, mais sans doute plus athlétique.

Les Warriors n’excluent pas de transférer le premier choix si jamais une superstar venait à se retrouver sur le marché cet été.