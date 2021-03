Richard Jefferson explique pourquoi certains joueurs détestent encore les Warriors

Trois ans après leur dernier titre, alors que Kevin Durant est parti et que Klay Thompson squatte l’infirmerie, les Golden State Warriors attisent toujours la haine, la colère ou la jalousie de certains de leurs adversaires. Ou, au moins, l’envie de les écraser à plate couture. Pas juste les battre. Une motivation supplémentaire contre une équipe qui occupe pourtant le milieu de tableau à l’Ouest.

Les haters veulent toujours la peau des Warriors !

« Les autres équipes veulent toujours nous battre et nous battre méchamment. Ils ont encore de nombreux souvenirs de ce qui s’est passé pendant cinq ans », avoue par exemple Stephen Curry .

Le passé est encore brûlant. Les années de domination des Warriors ont laissé des traces. Leur attitude est aussi restée dans les mémoires, comme l’explique Richard Jefferson.

« Tout ce qu’ils faisaient, ça ne serait pas passé dans les années 90 ou début 2000. Il y aurait eu bagarre. Les règles ont changé, tout ça est accepté maintenant. Ils faisaient tout un tas de trucs entre guillemets irrespectueux et en plus ils vous bottaient les fesses et vous ne pouviez rien faire. »

« Alors maintenant qu’ils sont redescendus sur terre, peu importe à quel point ils sont dans le trou, vous voulez les enfoncez. Après quand je parle de trucs irrespectueux, ça va, c’était cool. Mais vingt en arrière, ça ne serait jamais passé », confie l’ancien joueur NBA.