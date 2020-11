Les Wolves ont enfin un plan pour la Draft… à moins que ce ne soit que du bluff

Les rumeurs autour du premier choix des Wolves se multiplient et elles se contredisent. En fait, ça promet un gros bordel le soir de la draft.

Hormis ceux qui en sont originaires (et encore), les joueurs NBA ne veulent pas mettre les pieds dans le Minnesota. Déjà parce qu’il fait (plutôt) froid et ensuite parce que les Wolves sont (plutôt) mauvais. Pour James Wiseman, le frein est peut-être encore ailleurs.

Draft NBA 2020 : Un top pick boude déjà les Timberwolves

Le jeune prospect, qui figure parmi les quelques stars de la Draft 2020, n’aimerait pas se retrouver au sein d’une franchise qui possède déjà un pivot superstar. Comment construire l’équipe autour de lui quand elle est déjà centrée sur Karl-Anthony Towns, qui évolue sensiblement au même poste ?

Les plus optimistes diront que les deux jeunes intérieurs peuvent cohabiter puisque l’un sera plus attiré par le cercle et l’autre peut dégainer de loin – SPOILER : c’est une très mauvaise idée. D’ailleurs, les Wolves pourraient penser la même chose. En effet, il se murmure avec insistance que Wiseman serait leur favori. Rappelons qu’ils disposent du premier choix de la draft.

« James Wiseman me fait penser à Chris Bosh mais en bien plus athlétique »

Alors, vraie ambition ou simple rumeur ? Il y a des raisons de penser que les dirigeants de Minneapolis cherchent juste à brouiller les pistes. En effet, les Charlotte Hornets seraient eux très intéressés par James Wiseman. En faisant croire qu’ils vont le prendre en première position, les loups mettent la pression sur les frelons.

Peut-être pour les forcer à monter un trade. Minny pourrait céder son premier choix en l’échange du troisième pick de Charlotte, tout en réclamant un asset de plus. Vu que cette draft est très incertaine, les Wolves pourraient éventuellement se sentir plus à l’aise avec le troisième choix.

Mais les Hornets savent aussi faire de l’intox. En effet, après avoir jeté leur dévolu sur James Wiseman, la franchise laisse maintenant savoir qu’elle préférerait l’autre intérieur coté, Onyeka Okongwu.

En résumé ? Personne ne sait vraiment où il va et tout le monde avance dans le flou. Ça va être du grand n’importe quoi.