Zach LaVine faisait des choses « que les autres bébés ne font pas »

Zach LaVine n'est pas encore All-Star, mais il a clairement passé un cap cette saison avec les Chicago Bulls. Les résultats collectifs décevants l'ont empêché de prétendre au match des étoiles, mais LaVine a prouvé qu'il pouvait être l'option offensive n°1 d'une équipe. Il ne lui manque pas grand chose pour être une star de cette ligue, au-delà des dunks stratosphériques qui l'ont rendu célèbre. Ce statut de star, Zach LaVine en rêve depuis qu'il est gamin. Dans un article paru sur Bulls.com, Paul LaVine, son père, a raconté quelques détails qui montrent que le petit Zach n'était pas tout à fait un enfant comme les autres...

"Zach a commencé à marcher à 6 mois et il faisait des choses que les autres bébés ne faisaient pas. Je l'emmenais au parc et restait accroché aux barres d'agrès pendant 30 secondes alors qu'il avait 4 ou 5 ans...

A 7 ans, il allait sur le playground et jouait contre des gamins de 11 ans pour de l'argent ! Il rentrait à la maison tout fier avec 10 dollars parfois. Zach a toujours joué contre des gamins qui avaient 3 ou 4 ans de plus.

Je lui ai toujours dit de poursuivre ses rêves. C'est ce qu'il a fait. Je me souviens d'un jour à l'école où les enfants devaient dire à leur professeur ce qu'ils voulaient faire plus tard. Ils avaient 9 ou 10 ans. Zach a écrit sur sa feuille qu'il voulait devenir une star de la NBA. Son professeur lui a demandé d'écrire quelque chose de plus réaliste.

Il est rentré à la maison en disant que son maître voulait qu'il devienne policier ou pompier. Ma femme et moi sommes allés à l'école pour dire au prof que ce que notre fils avait marqué était son rêve et qu'il ne fallait pas le foutre en l'air".

Moins de 10 ans après cet épisode, Zach LaVine montait sur la scène du Barclays Center de Brooklyn, en 2014, drafté par les Minnesota Timberwolves et lancé vers son rêve.

Si votre gamin ou votre gamine vous assure, dès son plus jeune âge, qu'il ou elle rêve d'être une star, faites comme les parents de Zach LaVine !