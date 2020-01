L'annonce de la participation de Dwight Howard au Slam Dunk Contest peut faire sourire, mais elle assure tout de même la présence d'un grand nom lors de l'événement. Pour l'heure, seuls "D12" et Derrick Jones Jr, finaliste du très oubliable SDC du All-Star Game 2017, sont sur la ligne de départ. Deux autres noms, un peu plus séduisants il faut le reconnaître, sont dans les tuyaux. Ja Morant, le meneur rookie des Memphis Grizzlies, et Zach LaVine, la star des Chicago Bulls, ont reçu des invitations. Les deux hommes hésitent pour le moment à accepter, selon Chris Haynes de Yahoo Sports.

Zach LaVine, double vainqueur du contest (dont le mémorable duel de 2016 face à Aaron Gordon), serait plus enclin à s'engager s'il était assuré de participer au All-Star Game tout court. Ce n'est évidemment pas une garantie. Pour Morant, il s'agit plus d'une question d'intégrité physique. Le n°2 de la Draft 2019 serait parfait pour l'événement vu les tomars qu'il tente (et réussit parfois) depuis ses débuts à Murray State. Memphis observe toutefois la plus grande prudence avec lui en raison d'une blessure au genou subie il y a deux ans.

Les Bulls pourraient en faire de même avec LaVine, opéré d'une rupture des ligaments croisés en février 2017. A l'échauffement, l'ancien arrière de UCLA continue en tout cas de faire de belles choses en la matière...