Zach LaVine et Coby White battent un record, encore plus forts que les Splash Brothers !

Absolument ON FIRE derrière la ligne à trois-points, Coby White et Zach LaVine ont battu un record NBA contre les Pelicans hier soir.

Les défenseurs des New Orleans Pelicans ont vécu hier soir ce que de très nombreux adversaires ont ressenti en affrontant les Golden State Warriors de Stephen Curry et Klay Thompson au cours des cinq dernières années. Ils se sont fait allumer à trois-points, sans rien pouvoir n’y faire. Sauf qu’en face, ce n’était pas les deux Splash Brothers. Plutôt leurs cousins, Zach LaVine et Coby White.

En l’absence de Lauri Markkanen, blessé, l’attaque des Chicago Bulls reposaient essentiellement sur les deux pistoleros et leur adresse extérieure. Ils étaient justement insolents de réussite toute la soirée. 46 points pour LaVine. 30 pour White. Mais surtout 9 paniers primés pour le premier, 8 pour le second. C'est presque un miracle que les Pelicans soient restés aussi longtemps au contact malgré l'adresse folle des deux guards.

"Ils ont mis des supers tirs. Et nous étions un pas en retard à chaque fois", commentait Stan Van Gundy, dépité.

Et c’est un nouveau record NBA ! Jamais deux coéquipiers n’avaient inscrit 8 tirs à trois-points ou plus dans le même match. On est presque étonné que Stephen Curry et Klay Thompson n’y soient jamais parvenus. Mais chapeau aux Bulls pour cette performance. Zach LaVine et Coby White forment un backcourt dynamique et quasiment inarrêtable quand ils mettent dedans.

Même si, évidemment, ils ne seront pas toujours aussi adroits. Mais c’était beau à voir. Enfin, sauf pour les Pelicans quoi.