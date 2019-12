Zach Randolph dit stop, on ne reverra plus « Z-Bo » en NBA

On s'y attendait un peu, mais on ne reverra plus Zach Randolph sur les parquets. "Z-Bo", symbole des belles années des Memphis Grizzlies lors de la décennie écoulée avec Marc Gasol, Mike Conley ou Tony Allen, a annoncé vendredi sa retraite à TMZ. Sans contrat depuis son passage anecdotique à Sacramento en 2017-2018 et quelques petits soucis judiciaires depuis son comeback en Californie, Randolph referme son livre avec quelques accomplissements. Prometteur à Portland, flop à New York et aux Clippers, l'ancien de Michigan State a trouvé chaussure à son pied dans le Tennessee pendant 8 saisons avec deux sélections au All-Star Game à la clé et quelques clés de bras sur Blake Griffin et autres intérieurs pas toujours prêts à relever son défi physique.

A 38 ans, Zach Randolph est le deuxième de la team Grit and Grind à tirer sa révérence après le Grindfather Tony Allen. Il boucle sa carrière avec une moyenne de 16.6 points et 9.9 rebonds de moyenne.

Le numéro 50 ne sera plus jamais porté par un membre des Grizzlies et une cérémonie de retrait sera programmée sous peu.

Les stats de Zach Randolph en 2017-2018