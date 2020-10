Dans la genèse de la fin de l'histoire entre Kawhi Leonard et les Spurs, impossible de passer à côté de ce Game 1 des finales de conférence en 2017. L'ailier prend un shoot à trois points et retombe sur le pied de Zaza Pachulia. Sa cheville tourne et l'ailier doit déclarer forfait pour la fin de la série. La saison suivante, encore blessé, Leonard entre dans une querelle interne avec la franchise texane, au point de demander son transfert. Il n'y a aujourd'hui aucun lien avéré entre les deux blessures mais ce pied qui traine de l'ex-pivot des Warriors a fait beaucoup fait parler. À tel point que la NBA avait donné consigne aux arbitres d'être plus sévère sur ce genre de faute dès l'exercice suivant.

Pour une partie des observateurs, le geste de Zaza Pachulia était intentionnel. Aujourd'hui encore, il traîne cette réputation de dirty player. Interrogé lors du Runnin' Play Podcast, le Géorgien est revenu sur cet épisode qu'il affirme être un simple accident.

"Regardez combien de fois on a vu ce type d'actions. Avant ça et après ça. Des tas. Ça fait partie du jeu, encore plus maintenant avec le nombre de tirs à trois points qui sont pris. Cela veut dire que l'un des schémas défensifs est de ne pas donner des tirs ouverts."

Dans son plaidoyer, Pachulia accuse même les médias d'en avoir fait des tonnes à cause du manque de suspense lors de ces playoffs.

"Si vous regardez la conférence Est et Ouest, les médias n'avaient rien à dire. Cleveland a sweepé tout le monde et nous aussi. On a fini les playoffs à 16-1. Je suppose que les médias se sont dit 'ok, on va parler de ça. Rendons la chose intéressante. Vendons cette information'. Nous savons tous dans quel monde nous vivons. Il faut vendre l'information."

Zaza Pachulia a également expliqué avoir tenté de joindre Kawhi Leonard en lui envoyant un texto. Mais celui-ci est resté sans réponse.

La faute de Zaza Pachulia sur Kawhi Leonard :