Zion Williamson était d'abord rouillé. Seulement 4 points au cours des 3 premiers quarts temps. Puis il s'est lâché dans le dernier . En 3 minutes, le jeune homme a rappelé pourquoi il était le phénomène le plus attendu en NBA depuis LeBron James. 3 minutes de folie avec 17 points de suite inscrit par le premier choix de la draft 2019. Un coup de chaud qui a relancé les Pelicans dans le match et qui a réveillé la foule à New Orleans. 17 points avec 4 paniers primés en autant de tentatives. 17 points en 3 minutes, une performance qui laisse pantois. Et rêveur. Vivement la suite.

Le coup de chaud de Zion Williamson

Zion Williamson's (22 PTS, 4-4 3PM) back-to-back triples and free throw capped his 17 straight PTS for the @PelicansNBA! ☔️ 📺: ESPN pic.twitter.com/GSvIdlFn5H — NBA (@NBA) January 23, 2020