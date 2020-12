Zion Williamson, comme un air d’Allen Iverson

Malgré ses blessures et un temps de jeu restreint, Zion Williamson a d'ores et déjà marqué l'histoire de la NBA

Après une première année particulière, Zion Williamson a promis qu'il était prêt à tout casser. Sans restriction de temps de jeu, le sophomore des Pelicans va pouvoir montrer tout son talent, si son physique arrive à suivre. Ce sujet est récurrent lorsqu'on parle de Zion, notamment en ce qui concerne son poids. Pour ça, il a pris de bonnes résolutions en perdant 11kg cet automne.

On en oublie même que lorsqu'il est sur le parquet, on a affaire à un phénomène de foire. En 24 rencontres, il avait cumulé 22,5 points, 6,3 rebonds et 2,5 passes à 59%. Monstrueux vu les attentes et le contexte qui ont entourés sa première année. Cette nuit, Zanos était de retour en saison régulière. Toujours aussi agressif, il a terminé à "seulement" 15 points et 10 rebonds à 7/9. Et ce contre où notre ami a bien failli crever le ballon. Ces 6 balles perdues viennent un peu ternir le tableau.

Mais surtout, ces 15 unités lui permettent de devenir le premier joueur à atteindre 555 points aussi tôt dans sa carrière depuis... Allen Iverson. Soit l'une des références absolues en terme de scoring. LeBron James, qui a pourtant enchaîné les records de précocité, était resté à 451 points sur ses 25 premières rencontres. Et dire que Zion Williamson ne jouait que 27 minutes de moyenne...

