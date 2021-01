La statistique qui accable Zion Williamson en défense

Zion Williamson est monstrueux en attaque depuis quelques semaines. Explosif, tranchant, déterminant malgré un spacing catastrophique aux New Orleans Pelicans. En revanche, le numéro un de la draft 2019 est à la peine en défense. En fait, de l’autre côté du parquet, il dégage l’impression contraire. Il paraît lent, largué, dépassé.

Une statistique illustre bien les problèmes du bonhomme en défense et leurs conséquences pour les Pelicans. La franchise de Louisiane affiche un rating catastrophique : 117 points encaissés sur 100 possessions quand il est sur le parquet. C’est simple, s’il jouait 48 minutes, son équipe serait la deuxième plus mauvaise défense de toute la ligue.

En revanche, quand Zion Williamson se repose, cette marque baisse à 106,5 points sur 100 possessions. Soit la… quatrième défense de la NBA. Une problématique que nous avions déjà mis en avant dans nos cinq enseignements du vendredi, il y a deux semaines.

Kevin Durant créateur, les galères de Zion, SGA l’artiste : Les 5 enseignements de la semaine

Alors, juste la statistique ne suffit pas à expliquer tous les déboires des Pelicans de ce côté du parquet. Ils sont terribles en défense mais ce n’est pas uniquement de la faute de leur sophomore. Surtout que la jeune superstar est une machine à scorer en attaque. 23 points et 8 rebonds de moyenne chaque soir. Il faut juste que Zion trouve une façon d’appliquer la même énergie et la même concentration en défense. Et ça sera déjà un début de solution pour New Orleans.