Zion Williamson va être l'une des grandes attractions de la saison en NBA. Pour sa deuxième saison dans la ligue, le phénomène des New Orleans Pelicans va déjà connaître un nouveau head coach. Stan Van Gundy a débarqué, un peu à la surprise générale, et a mené sa première séance d'entraînement en Louisiane. Zion, interrogé par la presse après le workout, a dévoilé le contenu de ce qu'a proposé "SVG".

"De la défense, de la défense et encore plus de défense. On a beaucoup fait en une seule journée. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. [...] C'est différent de l'année dernière. Je pense que ça va être bien pour nous. Pendant les 40 premières minutes de l'entraînement on a décortiqué tout ce qu'on allait faire en défense et on a passé le reste du temps à l'appliquer".