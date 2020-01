Zion Williamson a compilé 15 points et 6 rebonds hier soir. Mais il n'a joué que 21 minutes et les Pelicans se sont inclinés contre les Nuggets (106-113).

"We want Zion. We want Zion." Le public de New Orleans a exprimé son désir brûlant alors qu'Alvin Gentry venait de rappeler son phénomène sur le banc au cours du quatrième quart temps. Malgré la requête des supporteurs et le match qui filait entre les doigts des Pelicans, le coach n'a pas cédé. Il a bouclé la nuit de Zion Williamson avec 21 minutes au compteur pour le premier choix de la draft 2019. Soit deux de plus que lors de sa toute première sortie mercredi dernier.

"C'est ce qu'il y a de mieux pour lui pour l'instant et nous allons nous y tenir", confiait Gentry après coup. "Je sais que tout le monde est très excité et on me dit chaque soir que je suis le coach le plus bête du monde mais je vais vivre avec ça en sachant que l'on fait ce qui est juste."

Zion Williamson vient à peine de revenir une blessure au genou. Il a été opéré du ménisque la veille du coup d'envoi de la saison. Son temps de jeu est donc limité pour son retour à la compétition. Rien de plus logique. C'est juste dommage pour les Pelicans vu ses performances. Cette nuit, par exemple, le prodige a rapidement compilé 15 points (à 7 sur 9) et 6 rebonds en 21 minutes. Et New Orleans a dominé Denver (+16) quand il était sur le terrain. Mais la franchise de Louisiane a quand même perdu la partie. Patience, l'avenir s'annonce tout de même radieux.