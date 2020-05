Une suite de He Got Game avec… Zion Williamson ?

Spike Lee et Ray Allen avancent bien sur le projet d'une suite du film culte "He Got Game". Et devinez quoi : ils veulent Zion Williamson au casting.

Parmi les films cultes autour du basket, "He Got Game" de Spike Lee est absolument incontournable. Voilà des années que les fans réclament une suite ou un reboot au cinéaste new-yorkais et pourquoi pas avec Ray Allen, aka Jesus Shuttlesworth. Il y a du nouveau sur ce front et les news sont plutôt prometteuses.

Lors d'un podcast avec Jordan Brand, Spike Lee a révélé qu'il parlait bien d'une suite avec Ray Allen depuis plusieurs années. Mieux, les deux hommes savent déjà quelle histoire ils veulent raconter et quels joueurs actuels ils aimeraient impliquer dans le projet. Zion Williamson, le prodige des New Orleans Pelicans, est le nom qu'ils ont coché. Peut-être un moyen pour Spike de réussir à faire drafter le personnage incarné par Zion Williamson par les New York Knicks comme il l'aurait tant aimé dans la réalité ?

"Ray Allen et moi, on essayait d'arranger un rendez-vous avec Zion Williamson avant la pandémie du Covid-19. J'ai toujours envie qu'on le rencontre pour parler de ça", a expliqué Lee à la journaliste Sage Steele.

Zion Williamson fils de Ray Allen au cinéma ? Ou simple talent que "Jesus" prendrait sous son aile, avec une histoire complexe et dramatique comme celle autour de sa relation avec son père Jake (Denzel Washington) dans le film original ? Il faudra attendre un peu avant de le savoir. Mais tout ça nous a donné envie de revoir "He Got Game". Et de prendre des nouvelles de Rosario Dawson aussi, tiens...