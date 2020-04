En cette période de disette de matches, la NBA tente pas mal de choses pour contenter ses fans. Après le tournoi NBA2K en live, la ligue réfléchirait à un H.O.R.S.E, qui respecterait les mesures de distanciation sociale. L’idée, selon Adrian Wojnarowski qui rapportait l’information, serait bien évidemment de téléviser le tournoi qui opposerait des stars NBA filmée chacune sur leur terrain.

Selon Andrew Marchand du New York Post, plusieurs noms circuleraient déjà. D’après lui, pourraient faire partie des participants :

Names I've heard that could be involved are Chris Paul, Russell Westbrook, Donovan Mitchell & possibly Zion Williamson. None are confirmed yet. https://t.co/fFcdqD08vu

