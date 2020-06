Coéquipier de Zion Williamson aux New Orleans Pelicans, le vétéran JJ Redick a été impressionné par l'attitude de la jeune star.

Absent au début de la saison en raison d'une blessure au genou, Zion Williamson a réalisé des débuts fracassants. En 19 matches, le #1 pick de la Draft 2019 a déjà marqué les esprits. Ses qualités athlétiques ont bien évidemment impressionné et le talent des New Orleans Pelicans semble promis à un grand avenir. De son côté, JJ Redick, coéquipier du prodige en Louisiane, a été également séduit par le gamin de 19 ans. Mais plus que le potentiel énorme de Williamson, le vétéran de 35 ans a été surtout surpris par sa maturité.

"Ma première impression de lui ? Je n'avais jamais rencontré un gamin de 19 ou 20 ans aussi célèbre, et aussi célèbre dès son jeune âge, avec une telle maturité. Genre, ce n'est pas un petit con. Il n'a vraiment pas la grosse tête.

Je pense que c'est justement le plus important pour lui, il doit apprendre à développer de bonnes habitudes. Et vu son comportement, je n'ai aucun doute à ce sujet le concernant", a assuré JJ Redick pour le podcast de Bill Simmons.

JJ Redick l'a toujours assumé : il voit très grand pour Zion Williamson. On a d'ailleurs hâte de le voir en action dans le sprint final de la saison à Disney pour tenter d'accrocher les Playoffs à l'Ouest avec les Pelicans.