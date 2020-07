Zion Williamson a appris une grande leçon devant The Last Dance

Comme tous les amoureux du basket, Zion Williamson a bien évidemment regardé The Last Dance. Le documentaire centré autour de Michael Jordan et des Chicago Bulls a fait beaucoup parler lors de sa diffusion. Et de son côté, le prodige des New Orleans Pelicans a véritablement découvert les images dévoilées. Trop jeune à l'époque pour voir His Airness en action, le gamin de 19 ans a adoré la mentalité de MJ. Et pour la suite de sa carrière, Williamson compte bien s'en inspirer pour atteindre les sommets.

"Dans The Last Dance, vous pouvez voir son véritable amour pour ce jeu. La passion qu'il avait pour ce jeu. C'est pourquoi il est ce qu'il est. A la fin d'un épisode, il a montré ses émotions par rapport aux sacrifices effectués. Il a quasiment abandonné des amitiés.

Il était détesté par certains car il voulait rendre ses coéquipiers meilleurs en les poussant. Pour moi, il a simplement démontré son amour pour ce sport. Il avait cet envie. Son attitude sur tout ce documentaire, il faut s'en inspirer", a ainsi confié Zion Williamson lors d'une conférence téléphonique.

« Zion Williamson va vraiment choquer les gens » selon un membre des Pelicans

En tant que compétiteur, Michael Jordan s'impose effectivement comme un modèle à suivre. Il voulait gagner et était donc prêt à tout pour cela. Doté d'un talent évident, Zion Williamson dispose d'un excellent exemple à suivre pour faire ses preuves au plus haut niveau.