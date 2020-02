Zion Williamson n’a joué que 9 matches en NBA mais sa présence s’est déjà fait ressentir. Chacun de ses passages sur le terrain est un « must watch » et monte doucement en puissance. Il a même réussi le meilleur match de sa très jeune carrière cette nuit : 31 points, 9 rebonds et 5 passes contre Portland. Avec la victoire en prime pour New Orleans (138-117). Le premier choix de la draft 2019 est presque étonné de sa réussite.

« Je m’attendais à avoir un impact mais je ne m’attendais pas à faire ça. Je pensais juste venir, essayer de m’intégrer et ne pas faire conneries. Mes coéquipiers et mes coaches me poussent tous les jours », explique l’intéressé.

Zion Williamson est humble mais il va devoir comprendre qu’il est bel et bien déjà le chef de file des Pelicans. Ses partenaires, eux, ont bien conscience du potentiel quasiment sans limites du bonhomme.

« Honnêtement, je ne vois personne qui puisse l’arrêter », note Jrue Holiday tandis que Lonzo Ball insistait sur le fait qu’il « ne va pas arrêter de progresser. Il a seulement 19 ans et il est arrivé en cours de saison. J’ai le sentiment qu’il n’est pas même au sommet de sa forme. C’est flippant de se demander ce qu’il va pouvoir faire dans le futur. »

C’est le problème des 29 autres franchises NBA. Quant aux Pelicans, ils savourent.