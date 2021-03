Zion Williamson ? « Un Shaquille O’Neal avec des skills de meneur »

39 points et un record en carrière contre les Denver Nuggets vendredi. Puis 38, avec cette fois-ci la victoire, face aux Dallas Mavericks hier soir. Zion Williamson enchaîne les cartons. Et la défense texane est restée complètement impuissante devant les accélérations du jeune All-Star. Un sentiment partagé par Rick Carlisle dans la presse après le match.

« C’est une force de la nature rare et évidemment un excellent joueur. Il fait ça à tout le monde. Il y a même eu des moments où nous avons bien défendu mais c’est une bête. Il représente un challenge pour les défenses et les arbitres. C’est une force de la nature à la Shaquille O’Neal avec des skills de meneur. » « Il faut beaucoup de courage pour rester planter debout devant lui parce qu’il vous fonce dessus à pleine vitesse. Un vrai TGV. »

Avec son gabarit, ses muscles, son explosivité et son agilité, Zion Williamson présente un mix détonnant qui le rend très difficile à contenir. Exactement ce qu’imaginaient les scouts les plus enthousiastes quand il a été drafté en première position l’an dernier. Maintenant débarrassé de ses pépins physiques, il ne cesse de monter en régime. Il tourne d’ailleurs à 26 points, presque 63% aux tirs, 7 rebonds et plus de 3 passes. Si con corps tient, il risque de traumatiser ses adversaires pendant des années…

CQFR : Zion active le beast mode, Barnes rentre un game winner dingue !