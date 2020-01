Les supporteurs des New Orleans Pelicans attendent avec impatience depuis de nombreux mois maintenant. Opéré du ménisque avant le coup d'envoi de la saison, Zion Williamson était censé revenir au bout de huit semaines. Il n'a toujours pas débuté sa carrière NBA. Mais ça ne saurait tarder. Selon ESPN, il est de plus en plus probable que le premier choix de la draft 2019 soit sur le parquet mercredi soir pour le duel contre les San Antonio Spurs. Le rookie est même listé incertain pour la rencontre de ce soir contre les Memphis Grizzlies.

Zion Williamson avait été dominant sur le parquet pendant la pré-saison. Plus de 22 points par match à 71% aux tirs. Mais son corps n'a pas suivi le rythme et voilà maintenant 13 semaines qu'il n'a pas joué. Il a repris l'entraînement complet avec ses coéquipiers dernièrement. Une étape importante avant un retour à la compétition.

Les Pelicans auront bien besoin de sa présence pour se relever d'une première moitié de saison très délicate. Ils sont douzièmes à l'Ouest avec 16 victoires. Les playoffs sont encore à portée de main même si la tâche sera particulièrement compliquée.