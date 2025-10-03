Nikola Jokic emmerde les arbitres, même à l’entraînement ! 😄

Même en présaison, même à l'entraînement, même sans enjeu, aucun, Nikola Jokic argumente. Et pendant 10 minutes !!
Entraînement de présaison, personne en tribunes, zéro enjeu, et lui réussit l’exploit de plaider sa cause face à trois arbitres officiels (invités pour l'occasion... ils reviendront lol), comme si le Game 7 se jouait au centre d’entraînement. C’est plus fort que lui : un écran “léger” devient thèse de doctorat, un coup de sifflet se traite en colloque.
On l’imagine très bien dire « je comprends, mais en Serbie, ça passe ! », tout en mimant l’action au ralenti, angle caméra inclus.
Résultat : coachs hilares ou embarrassés, coéquipiers désabusés ou amusés, et un Jokic qui repart satisfait d’avoir, au minimum, gagné l’échange si ce n’est la faute.
Le mec est fou ! Même à l’entraînement, il veut que le jeu soit juste. Et s’il faut refaire le procès de l’écran mobile à huis clos, il est disponible. 😄
Le gars rentre dans la tête des arbitres dès la pré saison.
Il seront inconsciemment influencés quand ils vont l'arbitrer.
Sinon est ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi les nuggets invitent des arbitres à l'entraînement si c'est pas pour faire du lobbying ?