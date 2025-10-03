Nikola Jokic emmerde les arbitres, même à l’entraînement ! 😄

Même en présaison, même à l'entraînement, même sans enjeu, aucun, Nikola Jokic argumente. Et pendant 10 minutes !!

Entraînement de présaison, personne en tribunes, zéro enjeu, et lui réussit l’exploit de plaider sa cause face à trois arbitres officiels (invités pour l'occasion... ils reviendront lol), comme si le Game 7 se jouait au centre d’entraînement. C’est plus fort que lui : un écran “léger” devient thèse de doctorat, un coup de sifflet se traite en colloque.

On l’imagine très bien dire « je comprends, mais en Serbie, ça passe ! », tout en mimant l’action au ralenti, angle caméra inclus.

Résultat : coachs hilares ou embarrassés, coéquipiers désabusés ou amusés, et un Jokic qui repart satisfait d’avoir, au minimum, gagné l’échange si ce n’est la faute.

Le mec est fou ! Même à l’entraînement, il veut que le jeu soit juste. Et s’il faut refaire le procès de l’écran mobile à huis clos, il est disponible. 😄